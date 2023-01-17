Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни можуть виготовляти та модернізовувати танки, але у них є проблема доступу до технологій.

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На що здатна Росія

Іван Ступак розповів, що Росія може виготовляти та модернізовувати танки, але в цій модернізації будуть свої особливості.

Росіяни можуть виготовляти танки, виготовляють Т-90, вони можуть розконсервовувати, зробити невеличкий апгрейд. Якщо було перемотано ганчіркою, вони можуть ізоляційною стрічкою обмотати,

– сказав Ступак.

Колишній співробітник СБУ переконаний, що для росіян зараз головна проблема – це доступ до технологій, адже це найважливіше у танках. Експерт зазначив, що росіяни мають вдосталь танків часів Леоніда Брєжнєва – Нікіти Хрущова, але навіть нові подібні танки обмежені у своїх можливостях.

Це можна порівнювати, умовно, з Mercedes-Benz 1973 року виробництва та 2023 року. Концептуально це буде 4 колеса, сидіння, кермо, але, фактично, це небо і земля. Це електроніка, ходові властивості, оптика. Теж саме стосується і військової техніки,

– зазначив Іван Ступак.

Колишній співробітник СБУ розповів про проблеми російських танків: дивіться відео

Експерт Українського інституту майбутнього пригадав, як росіяни після анексії Криму намагались обходити санкції та ставити на свої танки приціли французького виробництва. Це означає, що своїх вони не мали.

"Він може сигналізувати своєму екіпажу, що він перебуває в зоні опромінення протитанкових засобів. Це все в комплексі впливає на обороноздатність", – сказав Іван Ступак.

Посилаючись на українську розвідку та військових, Ступак зазначив, що росіяни переорієнтувались на піхотні атаки, щоб використовувати менше механізованих з'єднань. Враховуючи це, колишній співробітник СБУ зробив висновок, що у росіян є певна нестача техніки і вони змушені її ремонтувати.

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