Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що Росія та Іран реалізують плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотників на російській території. Окрім того, відомо, що один такий іранський завод вже є в Таджикистані.

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Звідки Росія може брати дрони

Аналітики зазначають, що завод з виробництва дронів відкрили у травні 2022 року в Таджикистані – державі-члені Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і кандидаті на вступ до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Росія може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ і ЄАЕС для відмивання компонентів безпілотників або закупівлі виготовлених дронів для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій,

– пояснили аналітики.

Що відомо про американські деталі у дронах

У листопаді 2022 року британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) заявила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed-136 і Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що:

більшість західних компаній, чиї компоненти були знайдені у збитих іранських безпілотниках в Україні, заперечували прямі продажі компонентів Росії, Ірану чи Білорусі з початку війни;

представник швейцарської компанії-виробника заявив, що неможливо бути повністю впевненим у тому, що дистриб'ютори компонентів зброї не продають їх суб'єктам, які перебувають під санкціями.

Тобто аналітики припускають, що Москва чи Тегеран або інші підсанкційні країни можуть використовувати лазівки, які дозволяють купувати компоненти зброї, що виготовляє Захід.

У іранському дроні було понад 40 компонентів з США

Видання CNN у січні 2023 року заявило, що українська розвідка проаналізувала вміст іранського безпілотника, яким Кремль вдарив по Україні восени 2022 року.

За даними аналізу, з-поміж 52 компонентів, які українці вилучили з безпілотника, 40 – були виготовлені 13-ма різними американськими компаніями, решта – компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.

Мовилось, що понад 20 деталей виготовила американська компанія Texas Instruments. Зокрема:

мікроконтролери;

стабілізатори напруги та цифрові контролери сигналів;

GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS;

мікропроцесор виробництва NXP USA Inc;

компоненти друкованих плат виробництва Analog Devices та Onsemi.

Натомість у компанії заявили, що не продають деталі в Іран, Росію чи Білорусь, дотримуються закону та співпрацюють з правоохоронцями, якщо це необхідно.