Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин не переживает о мнениях российского населения по поводу кадровых решений высшего руководства.

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Путину не нужно мнение россиян

Политолог рассказал, что настроения российского населения в нынешних условиях измерить невозможно, арестовывать уже начали даже за частные разговоры против войны.

К тому же Владимиру Путину эта информация особо и не нужна, поскольку он не руководствуется ею при принятии своих решений. Исключением являются негативные настроения по мобилизации, из-за чего он пока откладывает вторую волну.

"В целом, то, что россияне подумают по поводу его кадровых решений, если эти решения привязаны к "СВО" и его потребностям, то он об этом не будет заморачиваться", – сказал Аббас Галлямов.

Как россияне относятся к Евгению Пригожину

Оппозиционный политолог отметил, что социологических исследований по поводу отношения к Пригожину нет. Возможно, такие исследования проводит Кремль, но в открытом доступе этого нет.

Аббас Галямов рассказывает об отношении россиян к Пригожину: смотрите видео

Даже если представить проведение социологического исследования в России, то его результаты вряд ли были бы показателем действительной ситуации, ведь россиянам запрещают негативно относиться к войне, а те, кто действительно против, напуганы возможными последствиями.

Сейчас людей тащат в "кутузку" и дают им сроки, правда пока небольшие, как мелкое хулиганство оформляют, но это в любом случае минус в твоей биографии, за частные разговоры с осуждением "СВО",

– сказал Галлямов.

По мнению политолога, определить реальное отношение россиян к Пригожину сложно, поскольку есть место смешанным чувствам. С одной стороны, он для них "герой СВО" и "спасает Родину от укрофашистов", но с другой стороны, он свысока относится к населению, презирает не воюющих мужчин.

При этом россияне понимают, что несмотря на его отрицательную личность, он, как бы "герой России", то его нужно принимать.

Такая ситуация, по мнению Галлямова, сейчас вызывает смешанные чувства россиян к Пригожину. При этом он предлагает россиянам не то, что они хотят.

Они хотят скорейшего прекращения ужаса, чтобы все это скорее закончилось, забыть как страшный сон, а он им предлагает эскалацию конфликта. Он говорит: "Все для фронта, все для победы". Своей радикальностью он преобладает даже Путина,

– сказал Аббас Галлямов.

Оппозиционер считает, что в глубине души россиянам не нравится война, но выразить это публично они боятся, а репрессии в России приближаются к сталинским, когда за негативное отношение к "СВО" россиянин уже, как минимум, подсудим.

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