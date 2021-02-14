Виведення військ НАТО з Афганістану: що каже генсек Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяви щодо виведення військ НАТО з території Афганістану. Він зазначив: це політичне рішення має ухвалювати Байден.
Джерело:Welt am Sonntag
Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити Афганістан в притулок для терористів. Водночас перебувати там у мілітарному стані не хоче жодна країна НАТО.
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Простого вибору у цьому питанні, каже Столтенберг, наразі немає. Він зауважив, що ніхто не хоче залишатися в Афганістані "довше, ніж необхідно". При цьому підкреслив, що нині угрупування талібів не виконують обіцянок щодо демілітаризації.
Таліби повинні стримати свої обіцянки: припинити насильство і розірвати свої зв'язки з терористичними угрупованнями. Замість цього ми спостерігаємо неприйнятний рівень насильства з боку талібів, який також спрямований проти медиків, суддів і журналістів,
– заявив генсек НАТО.
Рішення Байдена
Столтенберг додав, що найближчим часом відбудеться перша зустріч НАТО на рівні міністрів з новою адміністрацією США. Відтак рішення про те, чи було дотримано домовленість талібами, а отже і про вихід військових, остаточно прийматиме Вашингтон. Це політичне рішення, яке хоче прийняти новий президент США Джо Байден у тісних консультаціях з членами Альянсу.
У середу міністри оборони НАТО хочуть за допомогою відео проконсультувати про майбутнє навчальної місії "Рішуча підтримка" в Афганістані . Чи слід продовжувати місію?
Найближчі дні та тижні важливі. У нас буде перша зустріч міністрів НАТО з новою адміністрацією США, і я сподіваюся, що країни-члени НАТО будуть інтенсивно консультуватися щодо майбутньої присутності НАТО в Афганістані,
– розповів Столтенберг.
Рішення не буде ухвалене на засіданні міністрів оборони НАТО цієї середи. За інформацією вищих дипломатичних кіл, "майже впевнено", що НАТО залишатиметься в Гіндукуші (гірському районі Афганістану) довше, ніж до кінця квітня.
Тому уряд Німеччини працює над пропозицією продовжити мандат на перебування для військових у Афганістані після 31 березня.
Ситуація в Афганістані: головне
- Виведення військ з Азії (Іраку та Афганістану) ще у листопаді 2020 року анонсував президент США Дональд Трамп.
- Він зробив це на виконання своєї обіцянки "закінчити дві війни", розпочаті після терактів 11 вересня 2001 року.
- На початку січня 2021 США гранично скоротили свій контингент в Афганістані. Наразі там перебувають лише 2500 військовослужбовців.
- 19 грудня головна військова база США і НАТО в Афганістані потрапила під ракетний обстріл. На щастя, ніхто не загинув.
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