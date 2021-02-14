Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления о выводе войск НАТО с территории Афганистана. Он отметил: это политическое решение должен принимать Байден.

Существует риск того, что вывод войск НАТО может превратить Афганистан в убежище для террористов. В то же время находиться там в милитарном состоянии не хочет ни одна страна НАТО.

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Простого выбора в этом вопросе, говорит Столтенберг, пока нет. Он отметил, что никто не хочет оставаться в Афганистане "дольше, чем необходимо". При этом подчеркнул, что в настоящее время группировки талибов не выполняют обещаний по демилитаризации.

Талибы должны сдержать свои обещания: прекратить насилие и разорвать свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов,

– заявил генсек НАТО.

По официальным данным, сейчас в Афганистане находятся 10 000 солдат НАТО, 1 085 из них немцы и по крайней мере 2 500 американцев.

Решение Байдена

Столтенберг добавил, что в ближайшее время состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США. Поэтому решение о том, была ли соблюдена договоренность талибами, а следовательно и о выходе военных, окончательно будет принимать Вашингтон. Это политическое решение, которое хочет принять новый президент США Джо Байден в тесных консультациях с членами Альянса.

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Ближайшие дни и недели важны. У нас будет первая встреча министров НАТО с новой администрацией США, и я надеюсь, что страны-члены НАТО будут интенсивно консультироваться относительно будущего присутствия НАТО в Афганистане,

– рассказал Столтенберг.

Решение не будет принято на заседании министров обороны НАТО в эту среду. По информации высших дипломатических кругов, "почти уверенно", что НАТО будет оставаться в Гиндукуше (горном районе Афганистана) дольше, чем до конца апреля.

Поэтому правительство Германии работает над предложением продлить мандат на пребывание для военных в Афганистане после 31 марта.

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