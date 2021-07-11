Перед цим вони захопили райони, які межують з населеним пунктом. Також важкі бої відбуваються в регіонах Данд, Аргандаб і Спін-Болдак.

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За інформацією армії Афганістану, таліби захопили Сьомий поліційний округ Кандагару. Внаслідок наземних дій з бойовою авіацією за останню добу знищили 70 і поранили 8 бойовиків "Талібану". Також відомо, що є постраждалі серед цивільного населення, десятки людей поранені.

Бойовики виганяють людей

Через бойові дії приблизно 2 тисяч родин районів Мір-Базаар і Мірвайс-Міна в Сьомому окрузі Кандагару покинули свої будинки. Про це повідомило Управління у справах біженців.

Бойовики, як повідомив речник поліції Джамал Насі Баракзай, силою виганяють людей з дому, аби використати відповідні приміщення собі для укриття. Військові не хочуть руйнувати будинки, тому їм важче вигнати талібів з населеного пункту.

Що відомо про Кандагар? Перед тим, як міжнародна операція під проводом США не усунула "Талібан" від влади, провінція була осереддям талібів. Також місто Кандагар – це так звана "столиця" пуштунів. Чимало представників цього народу входять до терористичної організації.

Яка позиція талібів

Сили ісламістського антиурядового руху "Талібан" не підтверджують, що проводять бої в Кандагарі. Попри це, вони все ж визнають, що захопили кілька блокпостів у районах поряд.

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