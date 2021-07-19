По результатам встречи стороны обнародовали совместное заявление. В нем говорится, что Афганистан и представители "Талибана" будут искать общий язык, чтобы вывести страну из кризиса.
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Кроме того, стороны заявили, что будут защищать гражданскую инфраструктуру страны и сотрудничать в гуманитарной сфере.
Во время переговоров говорилось о необходимости предотвращать человеческие жертвы. В то же время в своем заявлении стороны не упомянули о прекращении огня, а также – о деэскалации насилия.
Обострение ситуации в Афганистане: последние новости
- Президент США Джо Байден принял решение вывести из Афганистана войска. Американские военные должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021 – годовщины трагедии, которая навсегда изменила мир.
- В то же время в Афганистане обострилась ситуация с "Талибаном". В частности, боевики захватили пограничный переход Афганистана с Таджикистаном и порт "Шерхан".
- Кроме того, в стране участились нападения. В июне в Афганистане убили сразу 10 саперов, Все они были представителями международной организации по разминированию Halo Trust.