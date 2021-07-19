За результатами зустрічі сторони оприлюднили спільну заяву. У ній мовиться, що Афганістан і представники "Талібану" шукатимуть спільну мову, аби вивести країну з кризи.
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Окрім того, сторони заявили, що захищатимуть цивільну інфраструктуру країни та співпрацюватимуть у гуманітарній сфері.
Під час переговорів мовилося про необхідність запобігати людським жертвам. Водночас у своїй заяві сторони не згадали про припинення вогню, а також – про деескалацію насильства.
Загострення ситуації в Афганістані: останні новини
- Президент США Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану війська. Американські військові мають залишити територію країни до 11 вересня 2021 – роковин трагедії, яка назавжди змінила світ.
- Водночас в Афганістані загострилася ситуація з "Талібаном". Зокрема, бойовики захопили прикордонний перехід Афганістану з Таджикистаном та порт "Шерхан".
- Окрім того, у країні почастішали напади. У червні в Афганістані вбили відразу 10 саперів, Усі вони були представниками міжнародної організації по розмінуванню Halo Trust.