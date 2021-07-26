Обещание о помощи правительству Афганистана дал руководитель центрального командования армии США генерал Кеннет Маккензи.

К слову США нанесли авиаудары в Афганистане из-за наступления "талибов"

Он подчеркнул, что помощь афганской армии понадобится, если "талибы" будут продолжать наступление. Тогда США продолжат наносить удары с воздуха.

В последние дни Соединенные Штаты активизировали свои авиаудары в поддержку афганских сил, и мы готовы продолжить этот высокий уровень поддержки в ближайшие дни, если талибы продолжат свои атаки,

– отметил генерал Маккензи.

Он заявил, что правительство Афганистана в ближайшие дни ждут суровые испытания, но "Талибан" ошибается – его победа не является неизбежной.

Коротко о ситуации в Афганистане