В течение последних нескольких дней США нанесли авиаудары для поддержки афганских национальных сил обороны и безопасности. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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В армии США дали разрешение на удары

Разрешение на удары американские военные получили от руководителя Центрального командования армии США генерала Кеннета Маккензи. Деталей Кирби не рассказал. Однако в очередной раз подчеркнул, что США остаются "преданными помощи афганским силам безопасности и правительству Афганистана".

Глава Объединенного комитета штабов США генерал Марк Милли признал, что режим "Талибана" сейчас контролирует около половины, то есть примерно 400 районов Афганистана.

Обратите внимание! Афганистан обвинил "Талибан" в убийстве по меньшей мере 100 гражданских "без всякой причины" в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном, сообщает Tolo News.

Что этому предшествовало