Протягом останніх кількох днів США діяли через авіаудари для підтримки Афганських національних сил оборони та безпеки. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

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Дозвіл на удари американські військові отримали від керівника Центрального командування армії США генерала Кеннета Маккензі. Деталей Кірбі не розповів. Однак вкотре наголосив, що США залишаються "відданими допомозі афганським силам безпеки та уряду Афганістану".

Глава Об'єднаного комітету штабів США генерал Марк Міллі визнав, що режим "Талібану" зараз контролює близько половини, тобто приблизно 400 районів Афганістану.

Зверніть увагу! Афганістан звинуватив Талібан" у вбивстві щонайменше 100 цивільних "без будь-якої причини" у південній провінції Кандагар поблизу кордону з Пакистаном, повідомляє Tolo News.

Що цьому передувало