Обіцянку щодо допомоги уряду Афганістану дав керівник центрального командування армії США генерал Кеннет Маккензі.

До слова США завдали авіаударів в Афганістані через наступ "талібів"

Він підкреслив, що допомога афганській армії знадобиться, якщо "таліби" будуть продовжувати наступ. Тоді США продовжать завдавати ударів з повітря.

В останні дні Сполучені Штати активізували свої авіаудари на підтримку афганських сил, і ми готові продовжити цей високий рівень підтримки найближчими днями, якщо таліби продовжать свої атаки,

– наголосив генерал Маккензі.

Він заявив, що уряд Афганістану в найближчі дні чекають суворі випробування, але "Талібан" помиляється – його перемога не є неминучою.

Коротко про ситуацію в Афганістані