Більшість із затриманих – вихідці з Афганістану. З Росії вони перетинали український кордон поза пунктами пропуску. Організатори схеми обіцяли нелегалам транзитне доставлення до Євросоюзу.

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СБУ затримала 35 нелегалів

Частину нелегалів працівники СБУ виявили на так званій "перевалочній" квартирі у Сєвєродонецьку. Інших впіймали на спробі переміщення Луганщиною. Загалом свій шлях до ЄС зупинили 35 вихідців з Азії.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Особам, причетним до організації підпільного трафіку, загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. Нелегалів же планують повернути на батьківщину.

Нелегалів затримали на "перевалочній" квартирі / Фото СБУ

На Одещині раніше викрили канал торгівлі людьми

Зазначимо, що навесні прикордонники викрили на Одещині транскордонний канал торгівлі людьми. Громадян України переправляли до Франції, від таких злочинних дій постраждали близько сотні осіб.