Большинство из задержанных – выходцы из Афганистана. Из России они пересекали украинскую границу вне пунктов пропуска. Организаторы схемы обещали нелегалам транзитную доставку в Евросоюз.

Ранее Десятки людей работали на пастора: на Херсонщине разоблачили незаконный реабилитационный центр

СБУ задержала 35 нелегалов

Часть нелегалов работники СБУ обнаружили на так называемой "перевалочной" квартире в Северодонецке. Остальных поймали на попытке перемещения по Луганщине. Всего свой путь в ЕС остановили 35 выходцев из Азии.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство. Лицам, причастным к организации подпольного трафика, грозит лишение свободы от 7 до 9 лет. Нелегалов же планируют вернуть на родину.



Нелегалов задержали на "перевалочной" квартире / Фото СБУ

В Одесской области ранее разоблачили канал торговли людьми

Отметим, что весной пограничники разоблачили в Одесской области трансграничный канал торговли людьми. Граждан Украины переправляли во Францию, от таких преступных действий пострадали около сотни человек.