Відповідну інформацію опублікували у звіті Місії Організації Об'єднаних Націй. Як відомо, серед жертв у першій половині 2021 року було більше жінок та дітей, ніж за будь-який інший такий період.
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За пів року загалом зафіксували 5 183 жертви серед цивільного населення. З них 1 659 людей загинули. У 2021 році за такий період було на 47% менше втрат.
Жінки та діти
Важливим є те, що жінки та діти – це 46% усіх жертв серед цивільного населення за перше півріччя.
Загалом загинуло:
- 468 дітей;
- 219 жінок.
Поранено:
- 1214 дитини;
- 508 жінок.
У заяві ООН зазначили, що їх особливо шокує те, що жінки та діти склали майже половину всіх жертв. Там не виключають того, що кількість жертв у 2021 році може стати найбільшою з часу звітування місії у 2009 році.
За словами спеціальної представниці Генерального секретаря ООН в Афганістані Дебори Лайонс, це станеться, якщо не буде припинено зростання насильства.
Ситуація в Афганістані: коротко
- У 2020 році відбулись переговори США й "Талібану". Тоді домовилися про виведення американських військ з Афганістану.
- Водночас "таліби" не припиняють брати нові території Афганістану під власний контроль. Ба більше, вони вдаються до насильства. Наприклад, вчиняють страту військових, які вже здалися.
- В Європі через загострення ситуації погіршується криза біженців. Відчуває це й Україна.
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