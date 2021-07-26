Відповідну інформацію опублікували у звіті Місії Організації Об'єднаних Націй. Як відомо, серед жертв у першій половині 2021 року було більше жінок та дітей, ніж за будь-який інший такий період.

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За пів року загалом зафіксували 5 183 жертви серед цивільного населення. З них 1 659 людей загинули. У 2021 році за такий період було на 47% менше втрат.

Жінки та діти

Важливим є те, що жінки та діти – це 46% усіх жертв серед цивільного населення за перше півріччя.

Загалом загинуло:

468 дітей;

219 жінок.

Поранено:

1214 дитини;

508 жінок.

У заяві ООН зазначили, що їх особливо шокує те, що жінки та діти склали майже половину всіх жертв. Там не виключають того, що кількість жертв у 2021 році може стати найбільшою з часу звітування місії у 2009 році.

За словами спеціальної представниці Генерального секретаря ООН в Афганістані Дебори Лайонс, це станеться, якщо не буде припинено зростання насильства.

Ситуація в Афганістані: коротко