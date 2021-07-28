Подразделения 201 российской военной базы (РВБ) перегруппировались на полигон. Там уже развернули пункты управления, выполнили маскировку техники и обустроили огневые позиции.
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По информации пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), военные преодолели 200 километров пешком в сопровождении армейских вертолетов. Из Душанбе в район проведения учений, что в 20 километрах от границы, прибыли:
- мотострелки;
- танкисты;
- артиллеристы;
- зенитчики;
- военные инженеры.
Совместные учения
Во время марша военные отрабатывали боевую охрану колонн, преодоление условно зараженных территорий и отражение нападений разведгрупп и авиации. Количество участников марша не объявляли, но известно, что в самых учениях примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих и 300 единиц техники.
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Учения на "Харб-Майдоне" будут проходить в 3 этапа:
- отработка совместной операции объединенной группировки войск 3 стран по уничтожению террористических формирований;
- уничтожение условного врага, который будет нападать на территорию союзной страны;
- ликвидация радикальных террористических групп при пересечении границы.
Ситуация в Афганистане: что известно
- США должны полностью вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. В то же время обещают помогать демократической власти бороться с талибами авиаударами.
- В Афганистане активизировалось движение "Талибан", которое захватило контроль над 100 районами в стране.
- По информации Организации Объединенных Наций, в мае и июне 2021 года в Афганистане убили или ранили почти 2400 мирных жителей. Это самый большой показатель с начала учета в 2009 году.