Россия 20 июля перебросила танки в Таджикистане к границе с Афганистаном. В то время как талибы продолжают наращивать свои позиции.

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Путин пытается играть в игру

Москва поддержала выход американских войск, а также была одной из первых, кто публично вступил во взаимодействие с боевиками "Талибана".

Кремль принял делегацию в 2018 году для стимулирования мирных переговоров, несмотря на то, что считает "Талибан" запрещенной террористической организацией.

В 2021 году террористы вновь приехали в столицу России и провели там целую пресс-конференцию. Они заявили, что якобы не будут нападать на соседние государства.

Игра Путина заключается в попытке поставить США в неловкое положение. Россия не хочет, чтобы США контролировали тот или иной режим на своем заднем дворе,

– сказал Асфандяр Мир из Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета.

Financial Times пишет, что руководитель Кремля верит в новые отношения с талибами, которые, как он надеется, будут сдерживать террористические угрозы.

Путину важен вывод войск

Для Путина возможности, которые создал вывод войск США, выходят далеко за пределы Афганистана, поскольку Москва стремится вернуть власть, которую имела в советские времена, контролируя значительную часть евразийского континента.

Конечная цель – добиться того, чтобы США и любые другие западные силы не вернулись к региону.

Все остальное, что делает Россия, – это дымовая завеса,

– считает политолог Аркадий Дубнов.

Однако, большинство международных экспертов считают, что после выхода США талибы могут полностью или частично захватить Афганистан.

"Я гарантирую вам, что Талибан возьмет власть в Кабуле до сентября. Но они не знают, как управлять страной, поэтому будет беспорядок", – заявил российский дипломатический источник Financial Times на условиях анонимности.

Обратите внимание! Когда в последний раз талибы руководили Афганистаном, с 1996 по 2001 год, режим вводил строгое толкование исламского законодательства, что привело к общим нарушениям прав человека и подавлению прав женщин. "Талибан" предложил убежище для террористов, включая сеть Аль-Каиды, которая руководила атаками 11 сентября, что привело к вторжению в Афганистан вооруженных сил под руководством США.

Россия пробивает путь в Пакистан

Financial Times отмечает, что Россия также пробивает себе дорогу в Пакистан – регионального игрока, спецслужбы которого тесно связаны с талибами.

Пакистан наладил тесное сотрудничество с Китаем, поэтому он заслуживает особого внимания Москвы. Но Кремль может разозлить своего конкурента – Индию,

– сказал Дмитрий Тренин из аналитического Центра Карнеги в Москве.

Директор аналитического центра в Нью-Дели Харш Пант подчеркнул, что несмотря на вывод войск США не будут полностью отстранены от дел Афганистана.

"Каждая страна, которая принимает участие в игре в Афганистане ждет того, что Соединенные Штаты будут делать дальше. Ведь американцы все еще имеют много влияния в регионе", – добавил он.

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