Танки перебросили якобы для тактических учений, которые запланированы на 5–10 августа. По прибытии войска страны-агрессора "занялись оборудованием позиций и укрытий".

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Российские солдаты развернули пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники со стороны участка границы, который контролируют талибы.

  • На полигоне, кроме россиян, находятся таджикские и узбекские военные.

В комментарии изданию "Коммерсантъ" посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил, что "в случае необходимости они отобьют любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций".

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