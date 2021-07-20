Танки перекинули нібито для тактичних навчань, які заплановані на 5 – 10 серпня. Після прибуття війська країни-агресора "зайнялися обладнанням позицій і укриттів".

Читайте також Терористи в гостях у Росії: "Талібан" провів пресконференцію в Москві

Російські солдати розгорнули пункти управління, проводять інженерне обладнання вогневих позицій і маскування техніки з боку ділянки кордону, яку контролюють таліби.

На полігоні, крім росіян, перебувають таджицькі та узбецькі військові.

У коментарі виданню "Коммерсантъ" посол Росії у Душанбе Ігор Лякін-Фролов заявив, що "у разі потреби вони відіб'ють будь-які агресивні дії з боку афганських терористичних організацій".

Загострення ситуації в Афганістані: коротко

Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану американських військових. Вони мають залишити територію країни до 11 вересня 2021.

В Афганістані загострилася ситуація з "Талібаном". Бойовики захопили прикордонний перехід Афганістану з Таджикистаном та порт "Шерхан".

У червні в Афганістані таліби вбили відразу 10 саперів, усі вони були представниками міжнародної організації по розмінуванню Halo Trust.

До теми "Талібан" стратив афганських військових, які хотіли здатись: реакція США