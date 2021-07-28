Підрозділи 201 російської військової бази (РВБ) перегрупувалися на полігон. Там уже розгорнули пункти управління, виконали маскування техніки й облаштували вогневі позиції.
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За інформацією пресслужби Центрального військового округу (ЦВО), військові подолали 200 кілометрів пішки у супроводі армійських вертольотів. Із Душанбе в район проведення навчань, за 20 кілометрів від кордону, прибули:
- мотострілки;
- танкісти;
- артилеристи;
- зенітчики;
- військові інженери.
Спільні навчання
Під час маршу військові відпрацьовували бойову охорону колон, подолання умовно заражених територій та відбиття нападів розвідгруп і авіації. Кількість учасників маршу не оголошували, але відомо, що у самих навчаннях візьме участь понад 1,5 тисячі військовослужбовців та 300 одиниць техніки.
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Навчання на "Харб-Майдоні" відбуватимуться в 3 етапи:
- відпрацювання спільної операції об'єднаного угруповання військ 3 країн зі знищення терористичних формувань;
- знищення умовного ворога, який нападатиме на територію союзної країни;
- ліквідація радикальних терористичних груп при перетині кордону.
Ситуація в Афганістані: що відомо
- США мають повністю вивести свої війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Водночас обіцяють допомагати демократичній владі боротися з талібами авіаударами.
- В Афганістані активізувався рух "Талібан", який захопив контроль над 100 районів у країні.
- За інформацією Організації об'єднаних націй, у травні та червні 2021 року в Афганістані вбили або поранили майже 2400 мирних жителів. Це найбільший показник з початку обліку в 2009 році.