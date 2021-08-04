Вибух стався неподалік від дипломатичних будівель та ринкової площі. Близько – до багатьох урядових та адміністративних приміщень, серед яких – і президентський палац.

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Сім'ю міністра встигли евакуювати

Найближче до замінованого автомобіля розташований будинок виконувача обов'язків міністра оборони Бісмілля Мохаммаді. У цей час самого урядовця вдома не було, його сім'ю встигли евакуювати.

У будинок увірвались озброєні чоловіки

Як інформують ЗМІ, вже після вибуху у дім увірвались озброєні чоловіки. З ними розпочали перестрілку представники служби безпеки. Трьох нападників ліквідували.

Через дві години після першого вибуху пролунав другий – у тій самій частині Кабула. Після нього знову почались постріли. Сотні жителів району евакуювали, правоохоронці обшукують будинки, де можуть переховуватись бойовики.

Дивіться відео з Кабула:

Зверніть увагу! Вибух стався під час запеклих боїв між військами уряду та талібами. Поки відповідальність за підрив автівки ніхто на себе не взяв.

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