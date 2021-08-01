Згідно з повідомленням Міністерства оборони Афганістану, операції відбулись в провінціях Газні, Кандагар, Герат, Фарах та ще 9. Водночас виявили та знешкодили 13 саморобних вибухових пристроїв.

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Під загрозою захоплення – ще одне афганське місто

Наразі під загрозою захоплення талібами перебуває місто Лашкаргах, що розташоване на півдні Афганістану. Бойовики просунулися до його центру ще 31 липня навіть попри опір афганських військ.

Окрім того, в ніч на 1 серпня бойовики Талібану вистрілили щонайменше трьома ракетами в бік аеропорту Кандагара, що на півдні Афганістану. Офіційні особи афганської влади заявили, що обстріли змусили припинити всі польоти, а злітно-посадкова смуга була частково пошкоджена.

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