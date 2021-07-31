У суботу, 31 липня, бойовики просунулися у центральні райони столиці. Афганські військові розповіли, що таліби використовують як укриття житлові будівлі. Саме це ускладнює боротьбу з бойовиками.
Актуально Росія розпочинає нову гру на тлі виходу США з Афганістану, – Financial Times
Місцеві жителі залишили свої оселі. Люди наголошують, що насильство необхідно зупинити.
Позиція ЄС
Спеціальний представник ЄС щодо Афганістану Томас Ніклассон заявив: якщо бойовики захоплять владу, країна опиниться в ізоляції та втратить допомогу від Європи.
Якщо "Талібану" вдасться захопити владу військовим шляхом, його не визнає ЄС і більшість країн регіону,
– наголосив політик.
Що відбувається в Афганістані
- Президент Джо Байден ухвалив рішення про виведення військ США з Афганістану. Відразу після цього у країні ускладнилася ситуація з бойовиками "Талібану".
- За даними ООН, лише за період з 16 по 30 липня 2021 року через атаки "Талібану" постраждали близько 300 людей.
- Загалом упродовж першого півріччя 2021 року зафіксували 5 183 жертви серед цивільного населення.