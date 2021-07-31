В субботу, 31 июля, боевики продвинулись в центральные районы столицы. Афганские военные рассказали, что талибы используют в качестве укрытия жилые здания. Именно это осложняет борьбу с боевиками.

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Местные жители покинули свои дома. Люди отмечают, что насилие необходимо остановить.

Позиция ЕС

Специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Никлассон заявил: если боевики захватят власть, страна окажется в изоляции и лишится помощи от Европы.

Если "Талибану" удастся захватить власть военным путем, его не признает ЕС и большинство стран региона,

– подчеркнул политик.

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