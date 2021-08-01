Согласно сообщению Министерства обороны Афганистана, операции прошли в провинциях Газни, Кандагар, Герат, Фарах и еще 9. В то же время обнаружили и обезвредили 13 самодельных взрывных устройств.
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Под угрозой захвата – еще один афганский город
Сейчас под угрозой захвата талибами находится город Лашкаргах, расположенный на юге Афганистана. Боевики продвинулись к его центру еще 31 июля даже несмотря на сопротивление афганских войск.
Кроме того, в ночь на 1 августа боевики Талибана выстрелили минимум тремя ракетами в сторону аэропорта Кандагара на юге Афганистана. Официальные лица афганских властей заявили, что обстрелы заставили прекратить все полеты, а взлетно-посадочная полоса была частично повреждена.
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Обострение ситуации в Афганистане: коротко
- Президент США Джо Байден весной 2021 года принял решение вывести из Афганистана войска. Соответствующее решение приняли и в НАТО.
- Однако талибы начали захватывать новые территории Афганистана. По информации ООН, только за период с 16 по 30 июля 2021 года из-за атак "Талибана" пострадали примерно 300 человек.