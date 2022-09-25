Именно поэтому в ход идет мобилизация, вероятное объявление военного положения, применение запрещенного оружия и угрозы ядерным ударом по Украине. Об этом и другом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Обратите внимание Атака Одессы беспилотниками и ликвидированы еще 400 оккупантов: основное за 214 день войны

Химический удар россии по позиции ВСУ

24 сентября стало известно, что российские оккупанты с использованием беспилотника сбросили на боевые позиции украинских военных контейнеры с ядовитым веществом. В ОК "Юг" сообщили, что, вероятно, речь идет о хлорпикриновой гранате К-51. К счастью, боевые медики сработали четко, так что потерь и критических состояний среди наших военных нет.

Михаил Подоляк отметил, что такой циничный шаг со стороны россиян не стал неожиданностью, ведь все знают и понимают, что страна-агрессор использует практически все виды запрещенного разными конвенциями оружия, в том числе фосфорные и кассетные бомбы.

Мы не сомневаемся, что они будут пробовать использовать даже маленькие дозы так называемого оружия массового поражения, в том числе химического оружия,

– добавил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что все подобные случаи документируют как военные преступления, после чего обязательно будут проведены необходимые юридические процедуры.

Какой должна быть реакция Запада на ядерную угрозу от россии

Россия во главе со своим диктатором путиным продолжает угрожать Украине и миру ядерным оружием. По словам Подоляка, Запад должен реагировать на это не только громкими заявлениями, но и соответствующими международным протоколам действиями. Но мир до сих пор считает россию мощным государством и пытается обращаться с ним очень осторожно. Хотя по факту оно – ядерное государство, которое угрожает оружием массового поражения неядерному государству, что запрещено любыми конвенциями.

Так, согласно соответствующим протоколам, международное сообщество уже должно поднять в воздух определенное количество самолетов, которые отслеживали бы все, что происходит с ядерными объектами в россии.

Кроме того, государству-террористу должны отправить ноту, где будет сказано, что как только станет видно, что россия готовится использовать что-то из ядерной триады для удара по Украине, то будут нанесены симметричные ответные удары.

Объявления мобилизации в России

Подоляк убежден, что объявлением частичной мобилизации в россии, а также вероятным введением военного положения и закрытия границ для мужчин путин едва ли не прямой речью говорит своим гражданам, что проигрывает войну. Ведь он фактически признает, что всю контрактную армию россии, которая должна была "взять Украину за 3 дня", уничтожили, и сейчас нужно истерически искать хоть какие-то ресурсы.

А кроме позора за то, что эту "несколькодневную операцию" их "вторая армия мира" не смогла провести и за 7 месяцев, россияне получили кучу проблем. Если еще до полномасштабного вторжения россияне ездили по миру, путешествовали и зарабатывали, сейчас они вынуждены оставаться в россии без денег и нормального отношения от международного сообщества, а вдобавок еще и имеют перспективы быть мобилизованными и умереть в Украине.

Что делать принудительно мобилизованным на временно оккупированных территориях

Мобилизацию россияне устроили не только на собственных территориях, но и на оккупированных, в том числе и в Крыму. Подоляк объяснил, что принудительно мобилизованные на временно оккупированных территориях Украины могут не участвовать в войне. Для этого им нужно сдаться в плен ВСУ и после этого они будут защищены международным правом.

Особенно, если это можно сделать частью – это вообще было бы замечательно. Они могут, согласно конвенции, отказаться от обмена и остаться до конца войны в Украине,

– объяснил Подоляк.

В обмене пленных защитников Мариуполя участвовал Абрамович

21 сентября Украина вернула из российского плена 215 своих защитников, среди которых 108 защитников Мариуполя. Советник главы ОП подтвердил, что в переговорном процессе по этому обмену принимал участие российский олигарх Роман Абрамович.

По словам Подоляка, миллиардер был посредником-модератором переговоров и определенным образом помогал сторонам вести объективный разговор. Впрочем, конкретизировать его роль нельзя, поскольку переговорный процесс по обмену других пленных еще продолжается. Поэтому детали разглашать не следует.

"Вы же видите, что к моменту обмена вообще нам удалось сделать так, что об этом переговорном процессе не было ни слова. Поэтому это можно было довести до финала", – заметил Подоляк.

Россияне используют иранские дроны

Оккупанты используют в войне против Украины беспилотники, полученные от Ирана. По словам Подоляка, россияне не умеют воевать, а потому ищут хотя бы какие-то технологические решения для того, чтобы не выглядеть так, как выглядят сейчас – людьми из какого-то варварского столетия.

Советник главы Офиса Президента считает, что передача дронов россии будет иметь для Ирана большие последствия. Но все зависит от того, как будет реагировать Запад – только словами или ответными действиями и усилением санкционного давления.

Если Запад будет идти достаточно жестко по этому пути, тогда мы получим определенные невозможности передачи россии от других стран другой техники,

– считает он.

Если же реакция мира снова будет только на словах, то война россии против Украины будет продолжаться дольше, ведь агрессор может тратить на нее людей, а с помощью таких позорных стран как Иран – еще и обеспечивать свои войска.

Эксклюзивный разговор с Михаилом Подоляком: смотрите видео