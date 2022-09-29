Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач та російський опозиційний журналіст Іван Яковина. За його словами, усі люди з російського керівництва, які добре знають путіна, стверджують, що той завжди йде шляхом ескалації.

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Путін не звик програвати і ніколи не хоче цього визнати. У війні з Україною він так і не хоче визнати, що вже зазнав поразки. Тому й знову підвищив ставки – провів мобілізацію та збирається анексувати тимчасово окуповані території України.

Він вважає, що за допомогою цих 2 способів він зможе змусити Україну підписати мир на його умовах. Ясно, що цього не станеться. Але потрібно розуміти, що ескалація з мобілізацією та референдумами – це вже передостанній засіб. Останній – ядерні удари,

– вважає Яковина.

"Думаю, путін піде на застосування ядерної зброї"

На думку журналіста, путін таки вирішить застосувати ядерну зброю, коли стане зрозуміло, що мобілізація не принесла потрібних для нього результатів. Він зараз схожий на Гітлера в його останні моменти правління.

Путін зараз поводить себе так само, як перед 24 лютого – різко та агресивно. Тоді Яковина вважав, що диктатор не ризикне одразу почати війну, а зачекає принаймні до 2024 року, коли мають пройти вибори у США, росія та Україні. Але він взяв – і розпочав війну.

Думаю, що не потрібно цю помилку повторювати. Треба розглядати найгірший варіант. На жаль, мені здається, що путін вирішив пуститися берега. У нього зараз немає гальм,

– наголосив Яковина.

Чи завдасть путін ядерний удар по Україні – говорить Іван Яковина: дивіться відео

Звісно, у цій ситуації варто й дивитися на реакцію Сполучених Штатів. Важливе питання – чи дадуть вони російському диктатору підвищити ставки. Але те, що путін спробує це зробити – Яковина не сумнівається.

Додамо, в Головному управління розвідки Міноборони України вважають, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку росії є дуже високою. Ймовірно, окупанти спробують завдати удари уздовж лінії фронту.