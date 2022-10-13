Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он пообещал мощную реакцию, которая приведет к уничтожению армии России.

Важно НАТО готовится к "физическому ответу" на ядерный удар России, – СМИ

Каков будет ответ ЕС на ядерную атаку России

Боррель заявил, что ядерное нападение России на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО.

Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика,

– подчеркнул он.

Что Макрон говорит о ядерном шантаже России

Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием в случае ядерной атаки России на Украину.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах Франции. Они четко определены, и они вообще не предусматривают непосредственное вмешательство, если бы, например, была баллистическая ядерная атака по Украине или по региону", – отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция только помогает Украине защищаться, но не вступает в конфликт, нападая на Россию.

Кстати, НАТО не фиксирует никаких изменений в ядерной стратегии России. Однако Североатлантический альянс все равно сохраняет бдительность.

Ядерный шантаж Путина

Напомним, что Владимир Путин 21 сентября в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заявил, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства" для защиты своей территории.

В США предупредили, что применение ядерного оружия против Украины будет иметь катастрофические последствия для России. США и партнеры заявили, что ответят Кремлю.

Призывы Зеленского к НАТО по поводу "превентивных уларов" вызвали истерику в Кремле. Слова украинского лидера извратили и заявили, что это "призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями".

Президент США Джо Байден не верит, что Путин пойдет на применение ядерного оружия. В то же время, он отметил, что Министерство обороны заранее разработало непредвиденные ситуации, если этот сценарий реализуется.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс тоже заявила о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы.

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