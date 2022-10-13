Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он пообещал мощную реакцию, которая приведет к уничтожению армии России.

Важно НАТО готовится к "физическому ответу" на ядерный удар России, – СМИ

Каков будет ответ ЕС на ядерную атаку России

Боррель заявил, что ядерное нападение России на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО.

Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика,
– подчеркнул он.

Что Макрон говорит о ядерном шантаже России

Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием в случае ядерной атаки России на Украину.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах Франции. Они четко определены, и они вообще не предусматривают непосредственное вмешательство, если бы, например, была баллистическая ядерная атака по Украине или по региону", – отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция только помогает Украине защищаться, но не вступает в конфликт, нападая на Россию.

Кстати, НАТО не фиксирует никаких изменений в ядерной стратегии России. Однако Североатлантический альянс все равно сохраняет бдительность.

Ядерный шантаж Путина

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