Об этом советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил во время стрима на ютуб-канале "Фейгин LIVE" – сообщает 24 канал. По его словам, поставка Украине ЗРК Patriot не изменит ситуацию радикально, но поможет прикрыть один – два района.
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Не только качество, но и количество
Как пояснил советник Офиса Президента Украины, для того чтобы радикально усилить защиту украинского неба нужно не только качество систем ПВО, но и их достаточное количество. Один ЗРК Patriot, который США планируют передать Украине, сможет прикрыть один или два района.
Одна батарея – это прикрытие одного важного района, например, Киева, или любого другого района, который выберет военное командование. Для того чтобы это серьезно изменило ситуацию в небе Украины, нужно 3 таких батареи, а лучше 4, но это крайне дорогое удовольствие,
– объяснил Алексей Арестович.
Одна батарея может стоить более миллиарда долларов, а ее окончательная стоимость зависит от комплектации и варьируется в несколько сотен миллионов долларов.
Арестович рассказал, что пока неизвестно, на каких условиях Украине передадут комплекс, поскольку таких вариантов может быть много, это может быть как закупка для Украины, так и поставки на условиях ленд-лиза.
Арестович рассказал о пользе от ЗРК Patriot: смотрите видео
Насколько он эффективен
Также советник Офиса Президента не исключает эти поставки из-за возможной передачи России иранских баллистических ракет, которые ЗРК Patriot может сбивать.
Эти комплексы Patriot, я так понимаю, обладают способностью борьбы с баллистическими ракетами типа "искандер", которые перехватываются обычным ПВО значительно тяжелее, чем крылатые или иного рода ракеты,
– сказал Арестович.
Как пояснил советник Офиса Президента, США передадут Украине пока только одну батарею, чтобы убедиться, что ее использование сработает. А как только ее работа будет налажена и она будет эффективно использоваться, следует ожидать поставки еще как минимум одной батареи.
Американцы всегда так поступают, они ставят одну батарею, или небольшое количество конкретного типа вооружения. Если сработало – дают больше. Я думаю одной батареей не ограничится, дадут как минимум еще одну, а дальше посмотрим,
– сказал Алексей Арестович.
Однако не стоит возлагать больших надежд на этот комплекс, поскольку это не супероружие, которое все изменит. Дальность поражения составляет всего 80 километров, поэтому – это прикрытие только одного большого района, например Киева.
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Арестович также отметил и сильнейшую сторону этого комплекса. ЗРК Patriot может быть интегрирован в единую систему обмена информацией с другими современными системами ПВО. Это означает, что средства ПВО не работают в одиночку, как советские ЗРК, а обмениваются информацией в режиме онлайн, что значительно повышает их эффективность.
Подытоживая, советник ОП отметил, что поставки одной батареи следует рассматривать, как увеличение количества уже существующей системы комплексов ПВО, а не как одну единицу, поэтому, фактически – это более чем одна автономная батарея.
Как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо / Инфографика 24 канала
Украине передают Patriot: что известно
- США, на фоне новостей о визите Владимира Зеленского в Вашингтон, 21 декабря объявили, что предоставят Украине долгожданный ЗРК Patriot.
- В первый раз Украина попросила этот комплекс в апреле 2021 года. С тех пор украинские дипломаты работали над тем, чтобы эти поставки стали возможными.
- Соединенные Штаты Америки будут учить украинских военных использовать ЗРК Patriot в течение нескольких месяцев.