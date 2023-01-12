Секретні документи знайшли у замкненому гаражі у Вілмінгтоні та у сусідній кімнаті будинку Байдена. Про це президент США розповів 12 січня.

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Що розповів Джо Байден

Перевірку закінчили минулої ночі. Байден сказав, що його адвокати негайно повідомили Міністерство юстиції та повністю співпрацювали з ним.

Вони виявили невелику кількість документів секретного маркетингу в складських приміщеннях і картотеках у моєму будинку, в моїй особистій бібліотеці,

– сказав Байден.

Натомість в іншому будинку президента США в Рехобот-Біч не було знайдено жодних документів.

За справу взявся спеціальний прокурор