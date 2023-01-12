Секретні документи знайшли у замкненому гаражі у Вілмінгтоні та у сусідній кімнаті будинку Байдена. Про це президент США розповів 12 січня.
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Що розповів Джо Байден
Перевірку закінчили минулої ночі. Байден сказав, що його адвокати негайно повідомили Міністерство юстиції та повністю співпрацювали з ним.
Вони виявили невелику кількість документів секретного маркетингу в складських приміщеннях і картотеках у моєму будинку, в моїй особистій бібліотеці,
– сказав Байден.
Натомість в іншому будинку президента США в Рехобот-Біч не було знайдено жодних документів.
За справу взявся спеціальний прокурор
- У листопаді в кабінеті Джо Байдена виявили 10 секретних документів. Там є інформація про Україну, Іран та Велику Британію. Повідомили про цю знахідку лиш 9 січня.
- Згодом помічники президента знайшли, як мінімум, ще одну партію секретних документів, проте вже за межами офісу. І, як ми бачимо, на цьому все не закінчилось. Тепер документи знайшли у Делавері.
- Генеральний прокурор США Меррік Гарленд призначив спеціального прокурора, щоб провести розслідування щодо цих знайдених документів. Спеціальним прокурором призначили Роберта Гура. ЗМІ кажуть, що це є важливим моментом для Байдена, якому за час перебування в Білому домі майже вдалося уникнути юридичних проблем.