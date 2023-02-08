Штаты возглавили глобальную коалицию помощи Украине, отметил президент Байден. Он добавил, что Америка будет поддерживать украинский народ столько, сколько это потребуется.
Читайте также Байден едет в Польшу: в NBC сказали, когда состоится визит президента США
Мы стояли вместе с украинским народом: Байден о кровопролитной войне России
Президент США в своей речи сказал, что полномасштабное нападение России на Украину стало настоящим тестом для Америки и испытанием для всего мира. Однако, несмотря на препятствия, Америка продолжает стоять на защите демократии.
Вместе мы делали то, что Америка всегда делает лучше – мы вели. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы стояли против путинской агрессии. Мы стояли вместе с украинским народом,
– подчеркнул американский президент.
Следует отметить, что среди почетных гостей на выступлении Байдена присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова. Джо Байден посреди выступления обратился к ней и подчеркнул, что США – едины в поддержке нашего государства и будут стоять с украинским народом столько, сколько это потребуется.
Обратите внимание Будут последствия, – политтехнолог объяснил обыски у Байдена.
Недавно США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
- 3 февраля в Министерстве обороны США объявили о подготовке очередного пакета военной помощи для Украины. Известно, что его общая стоимость составляет 2,175 млрд долларов.
- В пакет вошла часть оружия по собственным запасам США, а также заказанная у производителя. Спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге в Вашингтоне заявил, что украинцам отправят высокоточные ракеты GLSDB с дальностью действия до 150 километров.
- Кроме них должны передать системы ПВО, бронированные машины и дополнительное оборудование, включая противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем HIMARS. Детальнее о том, какое оружие получит Украина от США, читайте по ссылке.