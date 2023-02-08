Штаты возглавили глобальную коалицию помощи Украине, отметил президент Байден. Он добавил, что Америка будет поддерживать украинский народ столько, сколько это потребуется.

Читайте также Байден едет в Польшу: в NBC сказали, когда состоится визит президента США

Мы стояли вместе с украинским народом: Байден о кровопролитной войне России

Президент США в своей речи сказал, что полномасштабное нападение России на Украину стало настоящим тестом для Америки и испытанием для всего мира. Однако, несмотря на препятствия, Америка продолжает стоять на защите демократии.

Вместе мы делали то, что Америка всегда делает лучше – мы вели. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы стояли против путинской агрессии. Мы стояли вместе с украинским народом,

– подчеркнул американский президент.

Следует отметить, что среди почетных гостей на выступлении Байдена присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова. Джо Байден посреди выступления обратился к ней и подчеркнул, что США – едины в поддержке нашего государства и будут стоять с украинским народом столько, сколько это потребуется.

Обратите внимание Будут последствия, – политтехнолог объяснил обыски у Байдена.

Недавно США анонсировали новый пакет военной помощи Украине