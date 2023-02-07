Об этом сообщили три человека, знакомых с планами. По их словам, Байден посетит Польшу в конце февраля.
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Байден приедет в Польшу в конце февраля
По информации источников, поездка Байдена в Польшу не является окончательной, пока Белый дом о ней не объявит. Так что планы президента США еще могут измениться. Спикер Совета национальной безопасности пока отказался от комментариев.
В прошлом месяце в разных источниках сообщалось, что Белый дом рассматривал способы, которыми Байден мог бы:
- привлечь внимание к стойкости Украины против жестокой агрессии России,
- подтвердить солидарность США с украинским народом, потому что война вступает в новую фазу.
Визит в Европу даст президенту Соединенных Штатов возможность лично способствовать укреплению единства в рамках американо-европейского альянса. Байден прокомментировал важность этого единства, когда 25 января объявил, что США отправят в Украину 31 танк "Абрамс".
Я говорил об этом давно – ожидания со стороны России заключаются в том, что мы распадемся, что мы не останемся едины. Но мы – полностью, глубоко, абсолютно единственные,
– подчеркнул Байден.
С момента вторжения России в Украину администрация Байдена выделила более 29,3 миллиарда долларов в помощь нашему государству в сфере безопасности.
Что известно о визите Байдена в Польшу
- В польских СМИ недавно появилась информация, что Джозеф Байден прибудет с визитом в Польшу и может встретиться там с Владимиром Зеленским.
- СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент Украины созывает международную конференцию. По всей вероятности, он хочет представить Байдену мирный план и гарантии безопасности для нашего государства.
- Кроме того, Зеленский и Байден могут обсудить военную помощь, в частности, тему истребителей. Однако глава государства отметил, что его пока не приглашали в Польшу.