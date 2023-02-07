Про це повідомили три людини, знайомі з планами. За їхніми словами, Байден відвідає Польщу наприкінці лютого.

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Байден приїде у Польщу наприкінці лютого

За інформацією джерел, поїздка Байдена до Польщі не є остаточною, поки Білий дім про неї не оголосить. Тож плани президента США ще можуть змінитися. Речник Ради національної безпеки наразі відмовився від коментарів.

Минулого місяця, у різних джерелах повідомляли, що Білий дім розглядав способи, якими Байден міг би:

привернути увагу до стійкості України проти жорстокої агресії Росії,

підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки війна вступає в нову фазу.

Візит до Європи дасть президенту Сполучених Штатів можливість особисто сприяти зміцненню єдності в рамках американсько-європейського альянсу. Байден прокоментував важливість цієї єдності, коли 25 січня оголосив, що США відправлять в Україну 31 танк "Абрамс".

Я говорив про це давно – очікування з боку Росії полягають у тому, що ми розпадемося, що ми не залишимося єдиними. Але ми – повністю, глибоко, абсолютно єдині,

– наголосив Байден.

З моменту вторгнення Росії в Україну адміністрація Байдена виділила понад 29,3 мільярда доларів на допомогу нашій державі у сфері безпеки.

Що відомо про візит Байдена у Польщу