Про це повідомили три людини, знайомі з планами. За їхніми словами, Байден відвідає Польщу наприкінці лютого.
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Байден приїде у Польщу наприкінці лютого
За інформацією джерел, поїздка Байдена до Польщі не є остаточною, поки Білий дім про неї не оголосить. Тож плани президента США ще можуть змінитися. Речник Ради національної безпеки наразі відмовився від коментарів.
Минулого місяця, у різних джерелах повідомляли, що Білий дім розглядав способи, якими Байден міг би:
- привернути увагу до стійкості України проти жорстокої агресії Росії,
- підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки війна вступає в нову фазу.
Візит до Європи дасть президенту Сполучених Штатів можливість особисто сприяти зміцненню єдності в рамках американсько-європейського альянсу. Байден прокоментував важливість цієї єдності, коли 25 січня оголосив, що США відправлять в Україну 31 танк "Абрамс".
Я говорив про це давно – очікування з боку Росії полягають у тому, що ми розпадемося, що ми не залишимося єдиними. Але ми – повністю, глибоко, абсолютно єдині,
– наголосив Байден.
З моменту вторгнення Росії в Україну адміністрація Байдена виділила понад 29,3 мільярда доларів на допомогу нашій державі у сфері безпеки.
Що відомо про візит Байдена у Польщу
- У польських ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що Джозеф Байден прибуде з візитом до Польщі та може зустрітися там із Володимиром Зеленським.
- ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що президент України скликає міжнародну конференцію. Ймовірно, він хоче представити Байдену мирний план та гарантії безпеки для нашої держави.
- Окрім того, Зеленський і Байден можуть обговорити військову допомогу, зокрема тему винищувачів. Проте глава держави зауважив, що його поки не запрошували до Польщі.