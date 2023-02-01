Про це Зеленський розповів під час спільної пресконференції з головою Австрії Олександром Вон дер Белленом у Києві.
Зауважте Чи можлива зустріч Зеленського з Байденом у Польщі: про що говоритимуть
Чи отримав Зеленський запрошення до Польщі
Президент прокоментував його ймовірну зустріч з Байденом у Польщі.
Щодо президента США – ми іноді зустрічаємося з ним. Але мене не запрошували до Польщі,
– зазначив Зеленський.
Водночас він додав, що в межах майбутнього Саміту миру Україна проводить багато консультацій з партнерами щодо того, де саме він проходитиме.
"Для нас найголовніше, щоб це було місце та дата, які зможуть забезпечити максимальну кількість держав-партнерів. І від місця та дати дійсно залежить ця кількість. Тому ми працюємо над цим", – зауважив глава держави.
За його словами, організаційні питання щодо проведення Саміту миру не пов'язані з його можливою зустріччю з Байденом і Дудою.
Ймовірна зустріч Байдена та Зеленського в Польщі
- Президент США Джо Байден, як повідомляють польські ЗМІ, прибуде з візитом до Польщі в лютому. Під час цієї поїздки він може зустрітися із Володимиром Зеленським.
- Ймовірно, Байден відвідає Європу та, зокрема, Польщу ближче до 24 лютого. Це будуть перші роковини з початку повномасштабного вторгнення.
- Також ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Зеленський скликає міжнародну конференцію щодо України. Серед іншого він хоче обговорити мирний план та гарантії безпеки. Однак невідомо, чи ця конференція відбудеться саме в Польщі.