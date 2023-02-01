Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, дипломат Ярослав Войтко. За його словами, ця зустріч цілком реалістична. Вона може відбутися в форматі Байден – Зеленський – Дуда.
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Думаю, що Зеленський поїде на цю зустріч. Вона може відбутися, за останніми повідомленнями, наприкінці лютого,
– зазначив Войтко.
Про що президенти можуть говорити на зустрічі
Як наголосив Войтко, є важливі теми, які потрібно обговорити обом президентам. Найімовірніше, зустріч стосуватиметься подальшої допомоги Україні, яка потрібна для відсічі російського наступу. За різними повідомленнями, окупанти планують його на лютий – березень.
Не варто забувати й тему постачання Україні американських винищувачів F-16. Хоч Байден раніше коротко зауважив, що США не постачатимуть ці літаки для ЗСУ. Однак аналогічні ситуації були й з іншими видами озброєння.
Чи зустрінуться Зеленський та Байден в лютому: дивіться відео
Свого часу нам говорили, що не буде "Джавелінів", "Байрактарів", танків. А вже танки починають йти. Будуть і американські "Абрамси"… Є предмет для розмов,
– підкреслив Войтко.
Байден та Зеленський можуть зустрітися у Польщі
- Президент США Джо Байден, як повідомляють польські ЗМІ, прибуде з візитом до Польщі в лютому. Під час цієї поїздки він може зустрітися із Володимиром Зеленським.
- Ймовірно, Байден відвідає Європу та, зокрема, Польщу ближче до 24 лютого. Це будуть перші роковини з початку повномасштабного вторгнення.
- Також ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Зеленський скликає міжнародну конференцію щодо України. Серед усього він хоче обговорити мирний план та гарантії безпеки. Однак невідомо, чи ця конференція відбудеться саме в Польщі.