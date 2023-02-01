Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, дипломат Ярослав Войтко. За його словами, ця зустріч цілком реалістична. Вона може відбутися в форматі Байден – Зеленський – Дуда.

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Думаю, що Зеленський поїде на цю зустріч. Вона може відбутися, за останніми повідомленнями, наприкінці лютого,

– зазначив Войтко.

Про що президенти можуть говорити на зустрічі

Як наголосив Войтко, є важливі теми, які потрібно обговорити обом президентам. Найімовірніше, зустріч стосуватиметься подальшої допомоги Україні, яка потрібна для відсічі російського наступу. За різними повідомленнями, окупанти планують його на лютий – березень.

Не варто забувати й тему постачання Україні американських винищувачів F-16. Хоч Байден раніше коротко зауважив, що США не постачатимуть ці літаки для ЗСУ. Однак аналогічні ситуації були й з іншими видами озброєння.

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Свого часу нам говорили, що не буде "Джавелінів", "Байрактарів", танків. А вже танки починають йти. Будуть і американські "Абрамси"… Є предмет для розмов,

– підкреслив Войтко.

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