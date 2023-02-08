Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, Байден розуміє, що Трамп збирається балотуватися в президенти. Чи це буде псевдобалотування, щоб його не посадили за ґрати, чи це буде справжні політичні перегони, але Трамп буде конкурентом Байдена.

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Республіканці обіцяють, а демократи виконують

Експерт зазначив, що пандемія коронавірусу показала, що американська промисловість не пристосована до автономності. США дуже залежить в плані робочих рук і сировинних ресурсів від інших країн – в першу чергу Китаю.

Тому Сполученим Штатам потрібно самим себе забезпечувати і відновлювати свою інфраструктуру. Це правильна ідея, яку Трамп озвучив першим на сучасному етапі, але це базова економічна логіка під час відновлення від кризи. Адже криза, пов'язана з коронавірусом, показав, що економікам потрібно бути не просто адаптивними, але здатними до незалежності,

– підкреслив він.

Краєв наголосив, що Байден розуміє, що під час майбутніх виборів, навіть, якщо Трамп не буде балотуватися, республіканці будуть використовувати його наративи.

"Чинному Президенту потрібно показати нейтральним виборцям, що саме демократи їм можуть дати те, що обіцяли республіканці в особі Трампа. Мовляв, республіканці лише обіцяють, а демократи виконують", – зауважив він.

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Байден перехопив меседжі Трампа

Дональд Трамп вже відреагував на виступ Джо Байдена, але був доволі стриманим. Він звернув увагу на те, що "схоже, Байден дуже злий: кричить у мікрофон, коли намагається здаватися примирливим. Можливо хтось хоче підійти, поплескати йому по плечу і сказати "охолонь".

На думку експерта, Трамп трохи здав позиції – його останній допис в соцмережі TRUTH був достатньо примирливим. Він написав, що "Байден виступив з непоганою промовою. Він її доніс погано, але сама промова була непоганою. Я сказав приблизно те ж саме, але набагато краще".

"Ми бачимо вже постарілого Трампа. Це не Трамп 2016 року, який міг розносити опонентів. Він розуміє, що його меседжі перехопив Байден. І він їх виконує, тому що в США рекордне зростання економіки в кризові часи, Байден звертається до аудиторії Трампа і Байден стає все більш популярним. Це те, чого Трамп не очікував. І він усвідомлює, що програє суспільну і політичну боротьбу. Тому і з'явився у Трампа більш-менш примирливий тон", – наголосив Олександр Краєв.

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