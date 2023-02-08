Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, Байден понимает, что Трамп намерен баллотироваться в президенты. Или это будет псевдобалотирование, чтобы его не посадили за решетку, или это будет настоящая политическая гонка, но Трамп будет конкурентом Байдена.

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Республиканцы обещают, а демократы выполняют

Эксперт отметил, что пандемия коронавируса показала, что американская промышленность не приспособлена к автономности. США сильно зависят в плане рабочих рук и сырьевых ресурсов от других стран – в первую очередь Китая.

Поэтому Соединенным Штатам нужно самим себя обеспечивать и восстанавливать свою инфраструктуру. Это правильная идея, которую Трамп озвучил первым на современном этапе, но это базовая экономическая логика при восстановлении после кризиса. Ведь кризис, связанный с коронавирусом, показал, что экономикам нужно быть не просто адаптивными, но способными к независимости,

– подчеркнул он.

Краев подчеркнул, что Байден понимает, что во время предстоящих выборов, даже если Трамп не будет баллотироваться, республиканцы будут использовать его нарративы.

"Действующему Президенту нужно показать нейтральным избирателям, что именно демократы им могут дать то, что обещали республиканцы в лице Трампа. Мол, республиканцы только обещают, а демократы выполняют", – отметил он.

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Байден перехватил месседжи Трампа

Дональд Трамп уже отреагировал на выступление Джо Байдена, но был достаточно сдержан. Он обратил внимание на то, что "похоже, Байден очень злой: кричит в микрофон, когда пытается казаться примирительным. Возможно, кто-то хочет подойти, похлопать ему по плечу и сказать "остынь".

По мнению эксперта, Трамп немного сдал позиции – его последнее сообщение в соцсети TRUTH было достаточно примирительным. Он написал, что "Байден выступил с неплохой речью. Он ее донес плохо, но сама речь была неплохой. Я сказал примерно то же самое, но гораздо лучше".

"Мы видим уже стареющего Трампа. Это не Трамп 2016 года, который мог разносить оппонентов. Он понимает, что его месседжи перехватил Байден. И он их выполняет, потому что в США рекордный рост экономики в кризисные времена, Байден обращается к аудитории Трампа и Байден становится все более популярным. Это то, чего Трамп не ожидал. И он осознает, что проигрывает общественную и политическую борьбу. Поэтому и появился у Трампа более-менее смирительный тон", – подчеркнул Александр Краев.

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