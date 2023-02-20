Про це повідомила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

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США нададуть Україні чергову допомогу

За даними Пентагону, США надсилають Україні ще 460 мільйонів доларів військового обладнання. Зокрема, в пакет увійдуть:

  • HIMARS,
  • радари повітряного спостереження,
  • протитанкові системи Javelin,
  • машини Bradley Infantry Fire Support Team,
  • прилади нічного бачення,
  • медичне приладдя,
  • запасні частини та інше обладнання.

Білий дім оголосив про новий пакет зброї для України на 460 мільйонів доларів. За словами Джо Байдена, найближчим часом можна очікувати додаткових оголошень,
– написав журналіст Остап Яриш.


США нададуть Україні новий пакет допомоги / Фото Остапа Яриша