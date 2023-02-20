Про це повідомила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
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США нададуть Україні чергову допомогу
За даними Пентагону, США надсилають Україні ще 460 мільйонів доларів військового обладнання. Зокрема, в пакет увійдуть:
- HIMARS,
- радари повітряного спостереження,
- протитанкові системи Javelin,
- машини Bradley Infantry Fire Support Team,
- прилади нічного бачення,
- медичне приладдя,
- запасні частини та інше обладнання.
Білий дім оголосив про новий пакет зброї для України на 460 мільйонів доларів. За словами Джо Байдена, найближчим часом можна очікувати додаткових оголошень,
– написав журналіст Остап Яриш.
США нададуть Україні новий пакет допомоги / Фото Остапа Яриша