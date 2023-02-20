Про те, що американський лідер у Києві, стало відомо о 11:40, 20 лютого. Як повідомив очільник ОП, окрім Байдена, в столицю нашої держави також приїхав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Дивіться також Через візит Байдена в окупантів почалася істерика: хочуть бомбити Київ
Про що планував Зеленський говорити з Байденом
Близько 12:15 на Офіційній сторінці ОП з'явилось повідомлення про деталі цього візиту. У ньому згадані слова Президента України про те, що він говоритиме з лідером США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.
Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, та як перемогти цього року,
– йдеться у повідомленні.
Водночас там зазначено, що зі свого боку Джозеф Байден відзначив важливість присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Української держави.
Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії,
– сказав він.
Історичний та стратегічний візит: коментар Єрмака
Андрій Єрмак констатував, що Байден уже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Також він згадав, що Україна сьогодні – це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу.
Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат. Повірте, візит Джо Байдена – стратегічний,
– написав він.
Водночас очільник Офісу Президента заакцентував на тому, що лідери обох держав під час перемовин порушуватимуть чимало питань і докладатимуть зусилля для того, аби розв'язати ті проблеми, які зараз перебувають "підвішені".
Єрмак вкотре наголосив, що США та Україна мають спільна мета – це перемога над Росією, тріумф українських воїнів та західної зброї.
Візит американської делегації в Київ: дивіться світлини з телеграму Єрмака
Байден приїхав в Київ: що потрібно знати
- Американський президент під час візиту до столиці анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про постачання критично необхідного для ЗСУ озброєння, таких як артилерійські боєприпаси, системи для ураження бронетехніки та радіолокаційні системи.
- Важливо, що під час прогулянки з Володимиром Зеленським поблизу Михайлівського собору в Києві, Джо Байдена застала повітряна тривога. ЗМІ вдалось зафіксувати ці кадри.
- Окрім того, згадаємо, що напередодні про цей візит інформував журналіст Bild Юліан Рьопке. Тоді він наголошував, що його повідомлення – це припущення, хоча згодом воно все ж підтвердилось.