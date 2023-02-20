На зустрічі із міністрами Джозеф Байден відзначив важливість своєї присутності сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
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Байден вчергове висловив підтримку Україні
Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії,
– зазначив лідер Сполучених Штатів.
Як повідомлялось раніше, під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, Джозеф Байден заявив що США разом із союзниками зібрали 700 танків, тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем та засоби ППО, щоб допомогти Україні у війні.
Байден зустрівся з ключовими українськими міністрами / Фото надані 24 Каналу
Підсумки візиту Байдена
- Візит Байдена 20 лютого в Україну був стратегічно важливим, про це розповів глава ОП Андрій Єрмак. Він зазначив, що під час зустрічі вдалося обговорити багато актуальних питань.
- Володимир Зеленський назвав переговори з президентом США "дуже важливими". Глава держави зазначив, що результати зустрічі вже невдовзі відобразяться на полі бою.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба підбив підсумки зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського, заявивши, що президенти США та України задоволені візитом, який можна називати перемогою та чітким сигналом "на болота, що їх ніхто не боїться".