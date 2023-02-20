Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону розповів, що є відчуття, що Україна готується до великої битви. Саме тому нам потрібна максимальна мобілізація друзів та всіх, хто допомагає.

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Що заявив глава МЗС України

Дмитро Кулеба пригадав, що саме у ці дні у 2014 році почалось захоплення Криму російськими військами. Тобто фактично у цей час почалась агресія Росії проти України. І Джо Байден став першим президентом США, який, з часу нападу Кремля на Україну, відвідав Київ.

За словами глави МЗС, це чіткий сигнал, що США будуть з нами до перемоги – до відновлення кордонів України 1991 року.

Дмитро Кулеба розповів, що зустріч президента США з лідерами країн східного флангу НАТО, яка днями відбудеться у Польщі, може спричинити додаткові рішення щодо підтримки України.

Зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі бою. І зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні,

– заявив Кулеба.

Міністр запевнив, що кожна зустріч, кожна розмова, тим паче – двох президентів, – це пришвидшення постачання зброї. Для цього потрібне політичне рішення та блискуча логістика. Перше є, тепер треба, щоб працювала логістика країн.

Дмитро Кулеба підсумував, що з семи типів зброї, яка нам була потрібна і яку ми не мали до 24 лютого 2022 року, ми отримали шість.

Що відомо про візит Байдена в Україну

Президент США Джо Байден приїхав у Київ 20 лютого. Він вшанував пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну. Також – провів перемовини з президентом Зеленським та виступив на пресконференції.

Ба більше, Джо Байден заявив про новий пакет допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів, що включає боєприпаси для HIMARS та артилерії, додаткові системи ППО, що дозволять захистити український народ від бомбардувань та іншу потрібну зброю.

Окрім того, США 20 лютого виділили Україні 460 мільйонів доларів військової допомоги. У новий пакет увійдуть:

HIMARS,

радари повітряного спостереження,

протитанкові системи Javelin,

машини Bradley Infantry Fire Support Team,

прилади нічного бачення,

медичне приладдя,

запасні частини та інше обладнання.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що це безпрецедентний візит у наш час. Адже це перший в історії випадок, коли президент США відвідав столицю країни, яка перебуває у стані війни, де військові Штатів не контролюють критичну інфраструктуру. Детальніше про історичний візит президент США в Україну – читайте за посиланням.