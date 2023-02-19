Писториус – глава Минобороны ФРГ – отметил, что Германия поставит Украине первые Leopard уже в первую неделю марта 2023 года.

Обратите внимание Нейтралитет не является вариантом, – Германия призвала страны предоставить Украине боеприпасы для Gepard

Германия имеет много Leopard. В то же время работает над тем, чтобы увеличить их количество. Боеприпасы и запчасти Германия и Польша будут производить совместно.

Важно! Анджей Дуда подчеркнул, что уже скоро в Украину поступят танки Leopard от Польши. Срок в 1 – 2 месяца польский лидер назвал "совершенно реальным". В настоящее время украинские военные проводят тренировки в Свентошове.

Когда Украина получит танки от Германии

Себастьен Лекорню – министр вооруженных сил Франции – рассказал, что первые AMX-10 RC – легкие колесные танки – прибудут в Украину уже в конце следующей недели. Учеба украинских воинов уже завершается.

В целом, темпы подготовки ускоряются, как на нашей территории – со специализированной подготовкой на поставляемой нами технике, так и в Польше – с более общей подготовкой целых батальонов со скоростью 600 солдат в месяц, начиная с марта,

– заявил Лекорню.

Украинские защитники эффективно овладевают новыми видами оружия и техники и поражают весь мир своим профессионализмом.