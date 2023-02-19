Писториус – глава Минобороны ФРГ – отметил, что Германия поставит Украине первые Leopard уже в первую неделю марта 2023 года.
Обратите внимание Нейтралитет не является вариантом, – Германия призвала страны предоставить Украине боеприпасы для Gepard
Германия имеет много Leopard. В то же время работает над тем, чтобы увеличить их количество. Боеприпасы и запчасти Германия и Польша будут производить совместно.
Когда Украина получит танки от Германии
Себастьен Лекорню – министр вооруженных сил Франции – рассказал, что первые AMX-10 RC – легкие колесные танки – прибудут в Украину уже в конце следующей недели. Учеба украинских воинов уже завершается.
В целом, темпы подготовки ускоряются, как на нашей территории – со специализированной подготовкой на поставляемой нами технике, так и в Польше – с более общей подготовкой целых батальонов со скоростью 600 солдат в месяц, начиная с марта,
– заявил Лекорню.
Украинские защитники эффективно овладевают новыми видами оружия и техники и поражают весь мир своим профессионализмом.