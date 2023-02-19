Об этом заявила министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, пишет 24 Канал.

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Берлин призывает помочь Украине

По словам министерши, Германия развивает мощности для производства боеприпасов и первая партия будет сделана уже к июню – июлю 2023 года. Но нужно закрыть период до начала изготовления снарядов.

У нас не было таких запасов боеприпасов, поскольку мы думали, что все – война в Европе закончилась,

– уточнила она.

Она отметила, что есть несколько стран, которые имеют запасы таких боеприпасов. Германия призывает осуществить их поставки в Украину.

"В случае, когда видна справедливость и несправедливость, агрессора и жертва, нейтралитет не является вариантом. Пожалуйста, займите сторону Украины и сторону гуманитарного и международного права. И это также предполагает поставки боеприпасов, чтобы Украина могла защищать себя", – подчеркнула Бербок.

Германия возобновила производство боеприпасов Gepard

Напомним, что компания Rheinmetall возобновила производство боеприпасов для зенитных орудий Gepard. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.

Обратите внимание! Германия долго не могла найти новых боеприпасов для зенитных пушек Gepard. Их сняли с вооружения в 2010 году.

Правительство Германии 8 февраля объявил новый пакет военной помощи, в который вошли 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов. Кроме того, Берлин предоставил 5 автомобилей для пограничников, 29 генераторов, 6 грузовиков и т.д.