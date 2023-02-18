В интервью президент Анджей Дуда назвал сроки, когда Украина может получить эти боевые машины. По его словам, те же Leopard следует ожидать в ближайшее время.

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Военные проходят обучение

Журналисты спросили польского лидера, стоит ли ожидать, что танки в Украину прибудут в пределах 1 – 2 месяцев. Анджей Дуда заметил, что такой термин "совершенно реален". Особенно, если учитывать, сколько длится курс обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard.

Польский лидер добавил, что наши военные проходят эти учения. Делают они это в Свентошуве – танковом полигоне на юго-западе Польши.

Они тренируются там на танках и тренажерах, так что происходит полная подготовка по обслуживанию танков. Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине,

– отметил Дуда.

Напомним, что Польша обещает нам передать 14 германских танков Leopard. Кроме того, мы должны получить еще 60 танков, в том числе PT-91.

Польша может предоставить Украине МиГ-29

В этом же интервью Анджей Дуда отметил, что в Польше будут рассматривать вопросы передачи истребителей МиГ-29. По его словам, эти воздушные суда знакомы нашим пилотам. А значит, не нужно будет тратить время на обучение, которого сейчас у нас нет.

На самом деле они (украинские пилоты – 24 Канал) могли бы на них сразу полететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MiГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно,

– подчеркнул Дуда.

Вместе с тем следует понимать что в самой Польше таких самолетов всего несколько. Но в Варшаве будет рассмотрен вопрос об их передаче Украине. Если говорить о других странах-членах НАТО, то и среди них не так много тех, кто до сих пор пользуется МиГ-29.

Что касается тех же F-16, то и здесь не всё так просто. Речь идет не только о длительности обучения пилотов. Дуда заметил, что в Польше этих многоцелевых истребителей тоже немного. Цитируя главу государства, их "просто мало". В то же время Варшава готова присоединиться к авиационной коалиции, когда ее создадут члены НАТО.