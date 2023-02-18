Об этом Сунак хочет заявить на Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, 18 февраля. Он намерен сказать, что для изгнания российских войск из Украины нужны "передовые возможности по стандартам НАТО".

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Сунак потребует удвоить военную помощь Украине

В Мюнхенской конференции принимают участие многочисленные высокопоставленные западные чиновники, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Гаррис.

В своей речи Сунак будет говорить, что обеспечение мира в Украине требует укрепления международного права и будет настаивать на новом плане защиты суверенитета страны в будущем.

То, что поставлено на карту в этой войне, даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации. Речь идет о безопасности и суверенитете каждой нации. Потому что вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим,

– заявлял премьер-министр Британии.

Почему США не спешат предоставлять Украине ракеты ATACMS

Недавно эксперт-международник Максим Яли заявил, что руководство США боится, что после окончания войны с Украиной президент России Владимир Путин начнет готовиться к новому нападению. Надеяться на свержение россиянами его диктаторского режима не следует.

По его словам, у США свои расчеты по войне и ее продолжительности. Также представительство страны по-разному истолковывает цель агрессии России. США просто оттягивает время.

По мнению Яли, у американцев вопрос границ совсем по-другому рассматривается, чем для нас. Украинцы в свою очередь должны учитывать собственную зависимость от военной помощи прежде всего США.