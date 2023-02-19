Пісторіус – глава Міноборони ФРН – зауважив, що Німеччина поставить Україні перші Leopard вже у перший тиждень березня 2023 року.
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Німеччина має багато Leopard. Водночас працює над тим, аби ще збільшити їхню кількість. Боєприпаси та запчастини Німеччина й Польща виготовлятимуть спільно.
Коли Україна отримає танки від Німеччини
Себастьєн Лекорню – міністр збройних сил Франції – розповів, що перші AMX-10 RC – легкі колісні танки – прибудуть в Україну вже наприкінці наступного тижня. Навчання українських воїнів вже завершується.
Загалом, темпи підготовки прискорюються, як на нашій території – зі спеціалізованою підготовкою на техніці, яку ми постачаємо, так і в Польщі – з більш загальною підготовкою цілих батальйонів зі швидкістю 600 солдатів на місяць, починаючи з березня,
– заявив Лекорню.
Українські захисники ефективно опановують нові види зброї та техніки й вражають весь світ своєю професійністю.