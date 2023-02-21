Пока оккупанты не решаются приближаться на расстояние 120 – 150 километров. Это в интервью подчеркнул министр обороны Алексей Резников. Но это только начало.

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Врагам негде будет скрыться

В разговоре с журналистами Алексей Резников рассказал, на какой стадии предоставления Украине ракет GLSDB. Министр отметил, что он не прогнозирует, когда именно их получит наше войско: весной или конце этого года.

Заметим, что GLSDB – компактные высокоточные боеприпасы. Они способны лететь на расстояние до 150 километров.

Я не предсказываю. Есть время, которое определено в заказе завода, сейчас не помню. Но опять-таки: для меня было принципиальным, что это решение принято и они о нем объявили,

– подчеркнул глава ведомства.

Он заявил, что параллельно продолжаются другие переговорные процессы с партнерами. С ними обсуждают "другие интересные вещи". Они, с улыбкой убеждает министр, будут в Украине раньше.

Что касается ATACMS или других ракет, способных бить на расстояние в 300 километров. Резников отметил, что не факт, что Украина получит именно ATACMS. По его словам, есть и другие ракеты, которые могут бить на такое же расстояние.

Да, оккупанты теперь прячутся за 120 – 150 километров, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться – и мы дотянемся,

– подчеркнул Резников.

Он добавил, что подобное вооружение Украина получит уже в этом полугодии. Правда, озвучивать другие детали он пока не готов.

Помощь для Украины только растет

Заметим, что в преддверии США выделила очередной пакет военной помощи для Украины В него входят:

боеприпасы для HIMARS,

радары воздушного наблюдения,

противотанковые системы Javelin,

машины Bradley Infantry Fire Support Team,

приборы ночного видения,

медицинские принадлежности,

запасные части и другое оборудование.

По имеющейся информации, пакет оружия обходится США в 460 миллионов долларов. В то же время следует понимать, что в ближайшее время нас могут ожидать дополнительные объявления. Так что партнеры продолжают помогать Украине противостоять российской агрессии.