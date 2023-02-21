Наразі окупанти не наважуються наближуватися на відстань 120 – 150 кілометрів. На цьому в інтерв'ю наголосив міністр оборони Олексій Резніков. Але це лише початок.
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Ворогам ніде буде сховатися
У розмові з журналістами Олексій Резніков розповів, на якій стадії надання Україні ракет GLSDB. Міністр зауважив, що він не прогнозує, коли саме їх отримає наше військо: навесні або наприкінці цього року.
Зауважимо, що GLSDB – малогабаритні високоточні боєприпаси. Вони здатні летіти на відстань до 150 кілометрів.
Я не прогнозую. Є час, який визначено в замовленні заводу, зараз не пам'ятаю. Але знову таки: для мене було принциповим, що це рішення прийняте і вони про нього оголосили,
– підкреслив глава відомства.
Він водночас заявив, що паралельно тривають інші перемовні процеси з партнерами. З ними обговорюють "інші цікаві речі". Вони, з усмішкою переконує міністр, будуть в Україні раніше.
Що стосується ATACMS або інших ракет, які здатні бити на відстань у 300 кілометрів. Резніков зауважив, що не факт, що Україна отримає саме ATACMS. За його словами, є й інші ракети, які можуть бити на таку ж відстань.
Так, окупанти тепер ховаються за 120 – 150 кілометрів, і треба щось таке, щоб до них дотягнутись – і ми дотягнемось,
– підкреслив Резніков.
Він додав, що подібне озброєння Україна отримає вже у цьому півріччі. Правда, озвучувати інші деталі він наразі не готовий.
Допомога для України лише росте
Зауважимо, що напередодні США виділила черговий пакет військової допомоги для України. До нього входять:
- боєприпаси для HIMARS,
- радари повітряного спостереження,
- протитанкові системи Javelin,
- машини Bradley Infantry Fire Support Team,
- прилади нічного бачення,
- медичне приладдя,
- запасні частини та інше обладнання.
За наявною інформацією, пакет зброї обходиться США у 460 мільйонів доларів. Водночас слід розуміти, що найближчим часом на нас можуть очікувати додаткові оголошення. Тож партнери продовжують допомагати Україні протистояти російській агресії.