Наразі окупанти не наважуються наближуватися на відстань 120 – 150 кілометрів. На цьому в інтерв'ю наголосив міністр оборони Олексій Резніков. Але це лише початок.

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Ворогам ніде буде сховатися

У розмові з журналістами Олексій Резніков розповів, на якій стадії надання Україні ракет GLSDB. Міністр зауважив, що він не прогнозує, коли саме їх отримає наше військо: навесні або наприкінці цього року.

Зауважимо, що GLSDB – малогабаритні високоточні боєприпаси. Вони здатні летіти на відстань до 150 кілометрів.

Я не прогнозую. Є час, який визначено в замовленні заводу, зараз не пам'ятаю. Але знову таки: для мене було принциповим, що це рішення прийняте і вони про нього оголосили,
– підкреслив глава відомства.

Він водночас заявив, що паралельно тривають інші перемовні процеси з партнерами. З ними обговорюють "інші цікаві речі". Вони, з усмішкою переконує міністр, будуть в Україні раніше.

Що стосується ATACMS або інших ракет, які здатні бити на відстань у 300 кілометрів. Резніков зауважив, що не факт, що Україна отримає саме ATACMS. За його словами, є й інші ракети, які можуть бити на таку ж відстань.

Так, окупанти тепер ховаються за 120 – 150 кілометрів, і треба щось таке, щоб до них дотягнутись – і ми дотягнемось,
– підкреслив Резніков.

Він додав, що подібне озброєння Україна отримає вже у цьому півріччі. Правда, озвучувати інші деталі він наразі не готовий.

Допомога для України лише росте

Зауважимо, що напередодні США виділила черговий пакет військової допомоги для України. До нього входять:

  • боєприпаси для HIMARS,
  • радари повітряного спостереження,
  • протитанкові системи Javelin,
  • машини Bradley Infantry Fire Support Team,
  • прилади нічного бачення,
  • медичне приладдя,
  • запасні частини та інше обладнання.

За наявною інформацією, пакет зброї обходиться США у 460 мільйонів доларів. Водночас слід розуміти, що найближчим часом на нас можуть очікувати додаткові оголошення. Тож партнери продовжують допомагати Україні протистояти російській агресії.