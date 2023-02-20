До Великої Британії приєднаються ще кілька країн. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає 24 Канал.
До теми Роковини розстрілів людей на Майдані, Байден приїхав у Київ: хронологія 362 дня війни
"Думаю, що незабаром оголошуватимуть рішення. Проте перелік цих країн вузький, бо далекобійна зброя – це високосучасні технології. Відтак у цій коаліції не буде великої кількості країн. Проте далекобійна зброя в Україні обов'язково буде", – сказав Кулеба.
Заяви прем'єр-міністра Великої Британії
Ріші Сунак на Мюнхенській конференції з безпеки сказав, що передасть Україні далекобійні боєприпаси та систему ППО. Він також готовий підтримати країни, які вирішать надати винищувачі. Сунак закликав створити військову стратегію щодо України й не зволікати із допомогою.
Ми оголосили, що розпочинаємо підготовку українських пілотів. Це довгострокова мета у збільшенні безпеки України. Але є певні складнощі у постачанні певних типів літаків. Наша позиція полягає в тому, що якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому, – заявив Сунак.
Крім цього, британський прем'єр підтримує членство України в НАТО. Він вважає, що Альянс має розробити безпекові гарантії й представити їх на саміті у Вільнюсі.
"Нам потрібно думати про майбутнє, як ми захищаємо безпеку України. Це розмова, яку ми повинні почати, тому що Вільнюський саміт є гарним місцем для завершення, – додав Сунак.
Військова допомога для України: останні новини
- США оголосили про новий пакет допомоги розміром у 460 мільйонів доларів. Туди увійдуть HIMARS, радари повітряного спостереження, протитанкові системи Javelin, машини Bradley тощо.
- Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що танки Leopard прибудуть в Україну у межах 1 – 2 місяців.
- Нідерланди, Німеччина та Данія разом готуються передати Україні важкі танки Leopard. Про це український президент Володимир Зеленський сказав 17 лютого.