Про найголовніші події цього дня на військовому та дипломатичному фронтах читайте в матеріалі 24 Каналу.

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03:00 Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан констатував, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом видворення звідти російських військ. Лише опісля, за його словами, можна буде впроваджувати в регіоні різні реформи, зокрема, економічні та соціальні.

02:28 Bloomberg: інспектори МАГАТЕ виявили в Ірані уран, збагачений до 84%; це на 6% менше, ніж необхідно для виготовлення ядерної зброї.

01:11 Президент Зеленський: для нас важливо захистити Бахмут, але не за всяку ціну; ми оборонятимемо Бахмут, поки це буде розумно, росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть; ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступну контратаку.

00:24 З посади керівника управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради звільнили Владислава Ніколаєва. Відомо, що чиновник називав Україну фашистською державою та виступав на псевдореферендумах у квазіреспубліках.